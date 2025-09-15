Hellas Verona, infortunio alla spalla per Gagliardini: l’ex Inter esce in lacrime
Il debutto di Gagliardini con la maglia dell’Hellas Verona dura meno di 30 minuti: infortunio alla spalla per l’ex Inter e Monza
Infortunio alla spalla per Roberto Gagliardini, proprio nel giorno dell’esordio con la maglia dell’Hellas Verona. L’ex Inter e Monza è costretto ad abbandonare il campo in lacrime a seguito di un contrasto con Federico Bonazzoli, immediatamente scusatosi con il centrocampista.
Al posto del classe ’94 è entrato Akpa-Akpro, anche lui alla prima con la squadra di Paolo Zanetti.