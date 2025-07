Cremonese, interesse per Gagliardini: il centrocampista è svincolato

Occhi su Roberto Gagliardini per la Cremonese: interesse per il centrocampista, attualmente svincolato.

La Cremonese guarda al mercato degli svincolati per rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Roberto Gagliardini.

Il classe 1994, reduce dall’esperienza al Monza, è attualmente senza contratto e rappresenta un’opportunità interessante per il club grigiorosso, che cerca esperienza e qualità in mezzo al campo per affrontare al meglio la prossima stagione da neopromossa.

Nella scorsa annata in Serie A, Gagliardini ha collezionato soltanto 8 presenze per qualche acciacco che lo ha accompagnato per tutto il campionato.

I contatti sono avviati, e la dirigenza della Cremonese valuta la fattibilità dell’operazione nei prossimi giorni.