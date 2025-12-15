Il comunicato del club rossonero

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo. Uscito per infortunio nella gara contro il Sassuolo (terminata 2-2), Matteo Gabbia non ha riportato alcuna lesione.

Questa la nota del club rossonero: “Matteo Gabbia ha riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti in data odierna hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali”.

Non appena passerà il dolore il difensore tornerà a disposizione.

Quasi impossibile, dunque, la sua presenza per giovedì in Supercoppa. Più facile il suo recupero per l’eventuale finale del 22 dicembre.