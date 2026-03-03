Le ultime in casa Milan in vista del derby di Milano contro l’Inter, da Bartesaghi a Gabbia e non solo

I rossoneri si preparano al derby contro l’Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20:45. Un’occasione per accorciare a -7 ma soprattutto per vincere il secondo derby stagionale.

Dopo il giorno di riposo dato alla squadra dopo la vittoria sulla Cremonese giunta nei minuti di recupero, i rossoneri sono tornati a Milanello per preparare l’importante sfida.

Non si allena ancora Matteo Gabbia per un infortunio alla coscia destra, che lo ha costretto a saltare le sfide contro Parma e Cremonese. Il difensore, come riporta Sky Sport, va dunque verso il forfait dato che difficilmente potrà tornare a disposizione per il match contro l’Inter.

Per Davide Bartesaghi, invece, sono state escluse lesioni dopo il problema al flessore destro avuto a Cremona. L’esterno sarà valutato giorno dopo giorno per provare a recuperarlo per il big match di San Siro.

Come già raccontato nei giorni scorsi, invece, anche la visita di controllo del Beote Gimenez ha dato esito positivo. Il giocatore nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo.