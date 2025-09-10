Le dichiarazioni del difensore del Milan Matteo Gabbia ai microfoni di Sky Sport al Premio Gentleman Fair Play.

Matteo Gabbia torna a parlare della stagione e delle ambizioni personali e del Milan. Il difensore rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Premio Gentleman Fair Play.

“C’è tanta voglia di fare una bella stagione – ha esordito il calciatore – . Siamo consapevoli che la prima partita di campionato (contro la Cremonese, ndr) non è andata come ci aspettavamo. Abbiamo avuto una bella reazione e siamo stati bravi a non farci circondare da troppa negatività. Felici di aver vinto la partita (contro il Lecce, ndr) che ci ha portato alla pausa nazionali“, ha esordito.

Il classe ’99 ha continuato: “Onestamente la società ha fatto le sue scelte. Sono stati bravissimi a portare giocatori che ci hanno dato un plus in quella che è la voglia e la dedizione che ci si mette durante gli allenamenti. Si respira un’aria positiva a Milanello”.

Gabbia non dimentica il passato e la scorsa stagione: “Ringrazio anche i compagni che sono andati via perché hanno lasciato tutto quello che avevano. Anche se l’anno scorso è stata una stagione negativa, non è solo responsabilità dei ragazzi che ci hanno salutato ma è da dividere con tutto il gruppo squadra”.

Milan, le parole di Gabbia

Allegri sta lavorando molto sul reparto difensivo: “È normale che ci si focalizzi sui difensori in un momento in cui subisce gol, ma Allegri ha la capacità di far capire che è importante tutto il processo che porta a subire un’azione offensiva. Ci sta stimolando molto in allenamento e sono sicuro che miglioreremo in questi aspetti”.

Il difensore conclude: “Stiamo lavorando quasi in ogni allenamento sulla fase difensiva e sul blocco squadra. Il mister è molto bravo perché sta cercando di inculcare quanto sia importante lavorare di squadra e difendere in 11 per poi essere compatti e avere la possibilità di soffrire meno. Di conseguenza la squadra sta rispondendo bene e c’è molta voglia e dedizione”.