Diogo Leite, futuro ancora aperto: nessun accordo e valutazioni in corso

Nessun accordo definito: il futuro di Diogo Leite è ancora tutto da decidere in vista dell’estate

Il futuro di Diogo Leite resta tutto da scrivere. Il difensore portoghese – che nel mese di gennaio è stato vicino alla Lazio e trattato anche dalla Fiorentina – andrà in scadenza di contratto con l’Union Berlino, senza aver preso accordi formali o impegni verbali con altri club. Nessuna firma, nessuna intesa già definita: la sua situazione è completamente aperta.

Il calciatore classe ’99 ha deciso di prendersi il tempo necessario per valutare le opportunità che il mercato offrirà nei prossimi mesi. Una scelta fatta anche alla luce di un piccolo infortunio dal quale il giocatore sta attualmente guarendo, fattore che lo spinge a concentrarsi prima sul pieno recupero e poi sul suo futuro.

Le attenzioni nei suoi confronti non mancano, soprattutto in Germania. Diversi club di Bundesliga stanno monitorando la situazione in vista di giugno e tra questi figura anche il Borussia Dortmund. Anche in Italia la pista resta calda: negli ultimi giorni del mercato invernale la Roma aveva chiesto informazioni su Leite, senza però andare oltre.

Ciò che conta ribadire è che, allo stato attuale, Diogo Leite non ha sancito alcun accordo né preso impegni con nessuna società. Ogni ipotesi resta quindi aperta, con il giocatore portoghese pronto a valutare il progetto migliore quando sarà il momento giusto.