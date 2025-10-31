Mentre allo stadio Jean-Bouin andava in scena Paris FC-OL, quattro persone sono state arrestate fuori dall’impianto per il furto al Louvre.

Cinque nuovi sospettati sono stati arrestati giovedì in relazione al clamoroso furto con scasso al Museo del Louvre.

Secondo quanto riportato da Franceinfo, quattro di loro sono stati fermati nei pressi dello stadio Jean-Bouin, a Parigi, mentre si stavano recando ad assistere alla partita di Ligue 1 tra Paris FC e Olympique Lione. Il quinto è stato invece arrestato a La Courneuve, nella banlieue parigina.

Mentre sul campo il Paris FC metteva in scena una straordinaria rimonta, strappando un pareggio per 3-3 contro il Lione, fuori dallo stadio l’atmosfera era ben diversa.

Gli agenti della polizia giudiziaria hanno infatti individuato e bloccato i quattro uomini, sospettati di essere coinvolti nella rapina avvenuta il 19 ottobre all’interno della Galleria Apollo del Louvre.

Fermati allo stadio per il Furto del Louvre: la ricostruzione

Il procuratore di Parigi, intervenuto ai microfoni di RTL, ha confermato la validità dell’operazione: “Uno di loro era effettivamente un bersaglio degli inquirenti perché avevamo prove del DNA che lo riguardavano. Quanto alle altre persone poste in custodia, si tratta di individui che potrebbero fornirci informazioni su come si sono svolti questi eventi”.

Secondo le prime ricostruzioni, uno dei fermati sarebbe il conducente di uno degli scooter utilizzati per la fuga dei ladri, che sarebbero poi stati prelevati da un’auto di scorta sull’autostrada A6.

Il colpo, messo a segno da quattro uomini armati e mascherati, aveva permesso di sottrarre diversi gioielli e oggetti della Corona francese per un bottino stimato in 88 milioni di euro.