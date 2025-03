Le parole dell’amministratore delegato del Milan, intervenuto nel prepartita di Milan-Lazio.

Il Milan si prepara ad affrontare la Lazio nella 27esima giornata di Serie A.

I rossoneri sono chiamati a rispondere dopo le due recenti sconfitte in campionato contro Torino e Bologna e l’eliminazione ai playoff di UEFA Champions League contro il Feyenoord.

A San Siro arriva la Lazio, già scesa in campo sul manto del Meazza martedì contro l’Inter in Coppa Italia.

Di seguito le parole dell’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani.

Milan , le parole di Giorgio Furlani

L’Ad del Milan ha parlato della stagione che stanno percorrendo fin qui i rossoneri: “A inizio stagione le aspettative erano alte e le aspettative c’erano. Il bilancio è insufficiente nonostante la Supercoppa. Dobbiamo chiudere con onore la stagione a partire da stasera. Mi includo tra i colpevoli, la delusione che hanno i tifosi ce l’ho anch’io”.

Giorgio Furlani, poi, ha parlato delle voci circa alcuni contatti con Paratici e Tare: “Futuro? Dobbiamo migliorare di tanto i risultati sportivi, in questo momento non è stata presa alcuna decisione. Siamo tutti delusi, ma siamo anche uniti. Non c’è un caso Furlani-Ibrahimovic ma siamo focalizzati sul chiudere al meglio la stagione”