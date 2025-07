Milan, Furlani: “La scorsa stagione? Non è andata come sperato. Ora vogliamo vincere”

Le parole dell’amministratore delegato del Milan sulla passata stagione e gli obiettivi futuri

Dalla stagione da poco conclusa fino agli obietti per il futuro. Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato durante un evento di BMW in merito a quella che è la situazione dei rossoneri.

L’AD ha esordito così. “Non l’ho nascosto ed è inutile nasconderlo: la stagione passata non è andata come volevamo. Ripartiamo da questa stagione con l’obiettivo che abbiamo tutti gli anni, cioè essere competitivi per vincere le competizioni in cui ci troviamo”.

Furlani ha parlato delle scelte fatte per il futuro. “Abbiamo fatto con Tare e Allegri degli innesti molto importanti per la nostra struttura, con cui stiamo lavorando in maniera cooperativa e per fare in modo che questa sia una stagione di successo. Le prime sensazioni sono buone ma finché non si inizia a giocare e non si vincono le partite, poco conta”

Allegri e Tare avranno il compito di riportare il Milan nei primi posti della classifica. “Sicuramente sono dei professionisti con vasta esperienza, riconosciuti per essere al top nelle loro professioni: lo dice la loro storia e la loro carriera che parla di trofei che, lo ripeto, sono la nostra ambizione. Stiamo lavorando bene assieme: bisogna poi che quando c’è il fischio finale il 23 agosto, per la prima di campionato, sia andata in un certo modo”.