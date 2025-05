Le dichiarazioni di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, nell’intervista rilasciata prima della gara contro il Bologna

Milan e Bologna si affronteranno due volte in meno di una settimana. La prima partita, quella di oggi, venerdì 9 maggio – è valida per la 36esima giornata di Serie A.

Mercoledì 14 maggio, invece, allo Stadio Olimpico di Roma, la formazione di Conceição e quella di Italiano si contenderanno la Coppa Italia.

Nei minuti precedenti all’inizio della partita di campionato, Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, ha parlato in un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Il dirigente ha dichiarato: “Da quando è arrivato, Sérgio ha vinto un trofeo. Mercoledì avrà la possibilità di vincere due trofei in stagione e non accade da quando c’era Ancelotti. E ovviamente questo bisogna notarlo. Noi abbiamo massimo fiducia in lui. Lui sta lavorando bene con la squadra, stiamo lavorando bene assieme e massima fiducia in lui“.

Furlani ha aggiunto: “Casting direttore sportivo? L’ultima volta che mi è stata fatta questa domanda, io ho detto che stavamo valutando se prendere un direttore sportivo. Ho detto anche che la questione non era il tempismo, ma di prendere la persona giusta. Oggi rispondo alla stessa maniera. Attenzione sul finire bene la stagione. Se inseriremo qualcuno sarà la persona giusta, ma senza urgenza e sicuramente senza che questo accada prima della fine della stagione“.

Ha proseguito: “Sicuramente in una stagione di questo tipo non c’è una cosa, ma tante cose. Da amministratore delegato e da tifoso non sono contento di come sia andata questa stagione. Noi non andremo in Champions League, che storicamente è la casa del Milan. Il focus è tornarci il prima possibile“.

In fine, ha detto: “Se stiamo lavorando sul mercato? Assolutamente, il mercato non inizia il primo giugno ma parecchi mesi prima. Stiamo lavorando da parecchio. Il mercato lo fa la società, non siamo fermi”.