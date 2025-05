Milan, Furlani: “Questa è una stagione fallimentare”

Le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna

Il Milan perde la finale di Coppa Italia contro il Bologna: decisivo il gol di Ndoye.

Al termine dei 90 minuti, Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: “Fatemi fare i complimenti a Bologna. Devo dire tre cose: questa è una stagione fallimentare. Numero due, dobbiamo chiudere questo campionato al meglio nonostante siamo lontani dai nostri obiettivi. Terza cosa: dividiamo la delusione con i nostri tifosi e non ci nascondiamo perché abbiamo fatto diversi errori“.

“Grossa delusione per questa partita e per un trofeo che potevamo vincere. Ci sono altri dodici giorni di stagione. Prenderemo decisioni e vedremo“.

“Sono sicuro che la proprietà la pensa come me a livello di delusione per oggi e per tutta la stagione. Il progetto Milan è quello che conosciamo tutti e quindi la risposta la conosciamo tutti“.