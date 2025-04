Introdotto anche in Premier League il fuorigioco semiautomatico: la nuova tecnologia entrerà in vigore dal 12 aprile

Aria di novità sui campi della Premier League. A partire dal 12 aprile infatti, entrerà in vigore un nuovo regolamento per quanto riguarda i fuorigioco.

Dopo essere entrata in vigore in Italia a inizio 2023, anche in Premier League arriva la pratica del cosiddetto “fuorigioco semiautomatico”.

Il “semi-automated offside”, o più comunemente noto come SAOT, è una tecnologia già sperimentata nell’ultimo periodo anche in Inghilterra, e stando a quanto reso noto da un comunicato ufficiale della Premier League entrerà in vigore anche sui campi della massima serie inglese.

Di seguito, il comunicato ufficiale della Premier League.

Come funziona il SAOT?

Il “semi-automated offside” – SAOT – consiste in 12 telecamere installate nello stadio, oltre a quelle delle tv, che tracciano 29 “punti-dati” di ogni singolo giocatore, indicando con ancora maggior accuratezza la sua posizione sul terreno di gioco.

I dati vengono inviati in tempo reale a un software che li elabora e li fornisce visivamente sul monitor dell’AVar. Quest’ultimo, incaricato di controllare le posizioni dei giocatori in occasione delle occasioni previste dal protocollo Var.

Il comunicato della Premier League

“La Premier League introdurrà la tecnologia del fuorigioco semi-automatico sabato 12 aprile (32ª giornata). Questo fa seguito ai test non live in Premier League e alle operazioni live in FA Cup di questa stagione”.

“La tecnologia del fuorigioco semi-automatico automatizza gli elementi chiave del processo decisionale sul fuorigioco per supportare l’assistente arbitrale (VAR).Fornisce un posizionamento più efficiente della linea di fuorigioco virtuale, utilizzando il tracciamento ottico dei giocatori, e genera grafica virtuale per garantire una migliore esperienza nello stadio e nelle trasmissioni per i tifosi”.