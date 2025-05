Il nuovo Papa è Robert Francis Prevost, si chiamerà Leone XIV

Dopo diverse ore di attesa Piazza San Pietro ha accolto il suo nuovo Papa, si chiamerà Leone XIV

La Chiesa cattolica ha il suo nuovo Papa. Dopo un solo giorno dall’inizio del conclave, i 133 cardinali riuniti hanno trovato il nome del successore di Papa Francesco.

Sarà l’americano Robert Francis Prevost, 69enne nativo di Chicago, primo Pontefice nordamericano della storia. Il nome scelto è quello di Leone XIV.

Sono bastati 4 scrutini per sceglierlo, con la fumata bianca che è arrivata alle 18:07, scatenando i festeggiamenti delle miglialia di fedeli che hanno invaso Piazza San Pietro.

Poco più di un’ora dopo è arrivato il momento del rito dell’annuncio ufficiale dalla loggia di San Pietro, prima del suo saluto e del suo primo discorso.

Il racconto della giornata

19:40 – Terminato il suo discorso, prima di ritirarsi, il nuovo Papa ha impartito la benedizione Urbi et Orbi.

19:38 – Il discorso continua sui nuovi obiettivi della Chiesa: “A tutti voi fratelli e sorelle di tutto il mondo: vogliamo essere una Chiesa sinodale, che cammina e cerca sempre la pace, la carità e che cerca sempre di essere vicina a coloro che soffrono. Il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra madre Maria vuole sempre camminare con noi, aiutarci con la sua intercessione. Preghiamo assieme per questa nuova missione, per la Pace nel mondo“.

19:36 – “Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere il successore di Pietro e di camminare assieme a voi per proclamare il Vangelo ed essere missionari di Dio senza paura. Sono un figlio di S. Agostino, che ha detto ‘con voi sono cristiano per voi vescovo’. In questo senso possiamo camminare assieme verso quella direzione, per la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria che costruisce i ponti e il dialogo. A tutti coloro che hanno bisogno, del dialogo e dell’amore“. Questa la terza parte del suo discorso, prima dell'”Ave Maria” insieme ai fedeli.

19:33 – Prosegue così il discorso di Prevost: “Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e disarmante. Umile e perseverante, proviene da Dio che ci ama tutti incondizionatamente. Ancora conserviamo nelle nostre orecchie quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma e al mondo intero quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dare seguito a quella benedizione: Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo che ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce, l’umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi a costruire i ponti unendoci tutti per essere un popolo sempre in pace. Grazie a Papa Francesco!“.

19:28 – Questa la prima parte del discorso del nuovo Papa: “La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anche io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie e tutte le persone ovunque siano. A tutti i popoli: la pace sia con voi“.

19:26 – Dopo due minuti di applausi, le prime parole di Papa Prevost sono state: “che la pace sia con voi“.

19:24 – Il nuovo Papa si è affacciato per la prima volta dalla loggia di San Pietro.

19:2o – Robert Francis Prevost, 69 anni, è nato a Chicago da una famiglia di origine francese ed è il primo Papa nordamericano della storia. Tra le curiosità, anche un passato da giocatore di tennis. Nella sua vita religiosa, di grande importanze è stato un lungo periodo da missionario in Perù. Nel 2023 è diventato cardinale, voluto a Roma da Papa Francesco.

19:12 – Arrivato il momento dell’annuncio del Papa: “Annuntio vobis, gaudium magnum: habemus papam“. Sarà il cardinale Robert Francis Prevost col nome di Leone XIV

19:00 – Le migliaia di fedeli presenti sono in attesa di conoscere il loro nuovo Papa. Ad annunciarlo sarà il cardinale Mamberti dalla loggia di San Pietro.

18:08 – Piazza San Pietro vestita a festa. Dopo ore di attesa, al quarto scrutinio, è arrivata la fumata bianca: la Chiesa ha il suo nuovo Papa.

Conclave, tutti gli aggiornamenti

Dopo la scomparsa di Papa Francesco per la Chiesa Cattolica è il momento di eleggere la sua nuova guida.

Per questo a Roma si sono riuniti i Cardinali da tutto il mondo, pronti a eleggere il nuovo Papa nel Conclave.