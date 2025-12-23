Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, iniziate le visite mediche di Füllkrug | FOTO e VIDEO

Pier Francesco Monachino 23 Dicembre 2025

Le immagini dell’arrivo del tedesco per le visite mediche col Milan

Dopo l’arrivo a Milano (qui foto e video) nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre, quella di oggi è la prima vera giornata da giocatore del Milan per Niclas Füllkrug.

L’attaccante tedesco ha iniziato le visite mediche a cui si sottoporrà in mattinata, prima della firma sul contratto nel pomeriggio.

Come già raccontato, arriverà dal West Ham con la formula del prestito gratuito fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

In questa prima parte di stagione ha giocato 9 partite col club londinese tra Premier League e Carabao Cup.

 

