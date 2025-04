Fullkrug non trattiene la rabbia dopo l’ennesima prestazione deludente del West Ham. Graham Potter lo difende: “Ha solo detto la verità”

Un pareggio che sa di sconfitta e una rabbia che esplode in diretta TV. La stagione del West Ham continua a essere un calvario, e il pareggio interno per 1-1 contro il già retrocesso Southampton ha fatto traboccare il vaso.

Protagonista, stavolta, non tanto per i gol quanto per le parole, è stato Niclas Fullkrug. L’attaccante tedesco, ex Borussia Dortmund, ha mostrato senza filtri tutta la sua frustrazione ai microfoni di Sky Sports UK

Fullkrug tuona: “Sono molto arrabbiato. Non deluso, solo arrabbiato. Dopo il nostro gol, è stato difficile motivare i ragazzi. Non avevamo né i mezzi né la motivazione. Mi dispiace, siamo stati una vera schifezza”.

Poi, ha continuato: “Non stiamo nemmeno cercando di giocare a calcio. Metà squadra voleva segnare di nuovo, mentre l’altra metà voleva solo difendere, e non è così che funziona. Bisogna trovare un modo per restare uniti”, ha dichiarato l’attaccante, visibilmente infuriato dopo la gara.

La sfuriata di Fullkrug e la presa di posizione di Graham Potter

Una sfuriata inusuale, ma che fotografa bene il momento del West Ham: con il 16° posto in classifica e una sola vittoria nelle ultime otto gare, il rischio retrocessione è più che concreto.

A gettare acqua sul fuoco ci ha provato Graham Potter, intervenuto poco dopo in conferenza stampa: “Capisco pienamente le sue parole. Lui vuole vincere, vuole fare bene. Dovrebbe essere felice quando non abbiamo fatto abbastanza per vincere? No”.

“Ci sentiamo tutti un po’ giù, frustrati, ma dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. La stagione che stiamo vivendo non è all’altezza, dobbiamo affrontare la situazione e migliorare” ha concluso l’allenatore.