Milan, terminate le visite di Füllkrug. A breve la firma | VIDEO

Luca Bendoni 23 Dicembre 2025

 

Füllkrug arriva al Milan con un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.

Dopo l’idoneità sportiva manca solo la firma prima di essere ufficialmente a disposizione di Massimiliano Allegri: con la deroga della FIGC il giocatore potrà essere in campo già per la partita con il Cagliari del 2 gennaio.