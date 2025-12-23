Milan, terminate le visite di Füllkrug. A breve la firma | VIDEOLuca Bendoni 23 Dicembre 2025
Füllkrug arriva al Milan con un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.
Dopo l’idoneità sportiva manca solo la firma prima di essere ufficialmente a disposizione di Massimiliano Allegri: con la deroga della FIGC il giocatore potrà essere in campo già per la partita con il Cagliari del 2 gennaio.