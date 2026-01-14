Milan, novità Fullkrug: l’attaccante può andare in panchina contro il Como
L’attaccante tedesco oggi si è allenato in gruppo e potrebbe partire per Como
Novità importanti dall’allenamento del Milan: Niclas Fullkrug ha svolto l’allenamento con il gruppo nella seduta odierna.
Il giocatore punta incredibilmente alla convocazione per la trasferta di Como nonostante le parole di Allegri in conferenza stampa.
Nella giornata di ieri, era arrivato il comunicato dei rossoneri che informava la rottura di un dito del piede del giocatore durante la partita contro la Fiorentina. Una sua convocazione contro il Como sembrava impossibile.
Oggi il tedesco ha svolto l’allenamento con la squadra. Decisiva sarà la seduta di giovedì mattina per capire se potrà essere tra i 23 convocati.