Milan, infrazione di una falange del dito del piede per Füllkrug
Il Milan perde subito Niclas Füllkrug: infrazione di una falange del dito del piede per l’attaccante tedesco
Brutte notizie in casa Milan: dopo pochi giorni dal suo arrivo, il club rossonero perderà per qualche giorno Niclas Füllkrug.
L’attaccante ha rimediato una infrazione di una falange del dito del piede durante la partita contro la Fiorentina, dunque non sarà a disposizione per la partita contro il Como.
Allegri dovrà fare a meno del suo attaccante da subito: l’obiettivo è recuperarlo per la partita contro il Lecce, ma resta complicato.
Nel match contro la Roma, invece, dovrebbe esserci.