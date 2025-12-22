Milan, arriva la fumata bianca per Füllkrug: atteso in serata in città

Niclas Füllkrug atteso in serata a Milano: il tedesco è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan.

Il Milan è pronto ad accogliere il suo attaccante: Niclas Füllkrug è atteso in serata a Milano per diventare ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.

La squadra di Massimiliano Allegri ha chiuso l’accordo con il West Ham, che ha accettato l’offerta sulla base di un prestito gratuito con opzione di riscatto fissata a circa 12 milioni di euro.

Il giocatore tedesco, classe 1993, ha molta esperienza in giro per l’Europa: la sua miglior stagione è arrivata con la maglia del Borussia Dortmund, dove ha segnato 12 gol e servito 8 assist in 29 presenze.

Arriva, dunque, la fumata bianca: Füllkrug potrà giocare da subito il match con il Cagliari, grazie alla deroga arrivata nelle ultime ore dalla FIGC.