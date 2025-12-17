Il Milan spinge per Füllkrug: obiettivo averlo ai primi di gennaio

Il Milan spinge per Niclas Füllkrug: i rossoneri vorrebbero averlo a disposizione già per i primi giorni di gennaio

Sempre più Niclas Füllkrug per il Milan: il club rossonero sta cercando di definire le basi dell’intesa sia con il West Ham sia con l’attaccante tedesco, ma la trattativa è ben avviata.

L’obiettivo sarebbe averlo a disposizione già per i primi giorni di gennaio: il Milan, infatti, dovrà fare a meno di Gimenez per un periodo tra i due e i tre mesi, dato che l’attaccante si dovrà operare.

Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, dunque, Füllkrug è una pista concreta: il Milan sta cercando di trovare le basi dell’accordo per il suo arrivo in prestito secco.

Una volta definite, se tutte le parti in causa saranno convinte, il club rossonero sarà pronto ad affondare definitivamente il colpo per portare il nuovo attaccante a Milanello il prima possibile, e non è escluso che possa arrivare anche prima di gennaio.