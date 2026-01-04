Ritardo nel fischio d’inizio del match tra i Cottagers e i Reds, valido per la ventesima giornata di Premier League.

Fulham e Liverpool hanno dovuto posticipare di 15 minuti il calcio d’inizio del match di Premier League. La gara di Craven Cottage non è iniziata alle 16 (ora italiana), come da programma, ma con un quarto d’ora di ritardo.

Il motivo? Un’emergenza medica all’interno dell’impianto che ha fatto slittare il via della ventesima giornata di Premier League per le squadre di Silva e Slot.

Dopo un primo riscaldamento, le squadre sono dovute tornare negli spogliatoi per poi uscire nuovamente sul terreno di gioco per effettuarne un secondo.

Ora si attende solo il fischio d’inizio, per dare il via a un match importante per due squadre che rincorrono obiettivi differenti. Il Liverpool vuole allungare il vantaggio sul Chelsea e accorciare sulle prime 3, mentre il Fulham vuole proseguire la striscia positiva di 4 partite senza sconfitte.