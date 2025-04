Prime volte e continuità: Bohinen allunga l’imbattibilità del Frosinone

L’ex Salernitana Bohinen tra i protagonisti della gara tra Frosinone e Spezia.

Partire per ritrovarsi. Emil Bohinen si regala una doppia gioia nell’anticipo della 35ª giornata tra Frosinone e Spezia e allunga la striscia di imbattibilità della squadra di Bianco.

I giallazzurri non perdono infatti dallo scorso 31 gennaio, sconfitta esterna per 2-1 contro il Bari, e da quel momento in poi hanno inaugurato una marcia positiva che li ha trascinati fuori dalla zona play-out. E tra i protagonisti del match c’è soprattutto l’ex Salernitana.

Due gol diversi nell’esecuzione, ma pesanti ai fini del risultato finale. Il primo, di testa, dopo un ottimo inserimento in area, il secondo invece è pura magia: un tiro piazzato finito dritto sotto l’incrocio.

A poche giornate dal termine, e con una lotta salvezza sempre più equilibrata, si tratta di un pareggio che potrebbe rivelarsi fondamentale. E in un 25 aprile di festa, c’è anche il ritorno di Bohinen.

La fiducia di Sabatini e i gol ritrovati

“Bohinen è un giocatore sbalorditivo, ha un’autorità straordinaria”. Sono le parole che Walter Sabatini, uno che di talenti se ne intende, aveva rilasciato a La Gazzetta dello Sport. Il soggetto? Emil Bohinen, ovviamente. Un vero e proprio colpo di fulmine per l’ex Ds della Salernitana. Il norvegese arrivò infatti a Salerno nel gennaio del 2022, e contribuì al raggiungimento della salvezza.

Poi le conferme, prima di una nuova ripartenza dal Genoa. A Genova, sponda rossoblu, le aspettative devono però fare i conti con un rendimento altalenante. Poca continuità in campo, quindi la nuova decisione: ripartire da Frosinone per cercare nuove conferme. E la doppietta con lo Spezia (ecco la situazione aggiornata per il secondo posto) ha sicuramente regalato un doppio, dolce, sorriso al centrocampista classe 1999.

Bohinen, un norvegese nato a Derby

La carta d’identità di Emil Bohinen ci riporta infatti in Inghilterra, esattamente a Derby. Sono gli anni in cui papà Lars, compagno di Alan Shearer durante l’avventura con il Blackburn, gioca per il Derby County. Un legame profondo tra i due, legati anche dalla passione verso lo stesso sport: il calcio.

“Orgoglioso di papà, nominato allenatore dell’anno Eliteserien 2017”, si legge sul profilo Instagram del centrocampista del Frosinone. Stesso ruolo, stesse caratteristiche e un’unica eccezione. Si tratta di Sigurd Rushfeldt, cugino di Lars e vice commissario tecnico della nazionale norvegese, che durante la sua carriera è stato invece un attaccante. Il viaggio di Emil, intanto, è ripartito con un nuovo entusiasmo. Doppietta e obiettivo salvezza, per rinascere ancora.