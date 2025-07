Frosinone ancora avanti per Raimondo: la situazione

Il Frosinone continua il pressing su Antonio Raimondo, attaccante classe 2004 del Bologna.

Il Frosinone prosegue il lavoro sul mercato in vista della prossima stagione.

Il club continua il pressing per l’attaccante del Bologna Antonio Raimondo.

Come già anticipato nelle scorse settimane, sul classe 2004, dopo le esperienze con Venezia e Salernitana, si erano mosse anche lo Spezia e la Carrarese.

Il Frosinone punta quindi su Raimondo che vanta 50 presenze complessive in Serie B, arricchite da 10 gol e 1 assist.

Pressing del Frosinone su Raimondo

Non è ancora arrivata invece la prima rete in Serie A, nonostante le 13 presenze (ma con pochissimi minuti raccolti). Più ricco poi il bottino con l’Italia U21, con cui Raimondo ha realizzato 4 gol in 7 partite.