Da sempre giallazzurro, ora la sfida da capitano in Primavera: Frosinone, chi è Dario Pelosi

Cresciuto fin da piccolo nel Frosinone, ora guida i compagni nella corsa salvezza: chi è Dario Pelosi, capitano della Primavera giallazzurra

“È un orgoglio essere capitano di questa grande squadra“: così Dario Pelosi, leader della Primavera del Frosinone, ha dato il via alla stagione in corso. Una nuova tappa, dopo aver conquistato la promozione e la Supercoppa Primavera 2 da vero protagonista. Ma c’è molto di più. Già, perché il percorso del difensore classe 2006 è partito decisamente prima, e i colori giallazzurri sono stati la costante di tutta la sua carriera.

Pelosi, infatti, è uno dei pochi giocatori dell’U20 del Frosinone ad aver completato tutta la trafila nelle giovanili, fino ad arrivare – come dicevamo – alla Primavera, con cui quest’anno sta vivendo una nuova sfida. Dopo la promozione, infatti, ora i giallazzurri stanno lottando per la salvezza, e il pilastro di questa lotta è proprio il difensore, leader del suo reparto e della squadra non solo in campo.

Ed è proprio per questo che la fascia da capitano è passata sul suo braccio. Perché il cammino di Pelosi fin qui è stato consapevole, legato come pochi altri alla maglia del Frosinone. E i risultati in campo sono stati una diretta conseguenza: le due vittorie dello scorso anno hanno confermato ancora una volta la sua personalità, ma ci arriveremo.

Nel frattempo, la sfida del difensore e di tutto il Frosinone continua, e passa non solo dai gol di Colley (capocannoniere giallazzurro), ma anche e soprattutto dall’affidabilità del suo capitano, che ha costruito un legame col calcio grazie anche… a suo zio, ex calciatore con oltre 50 presenze in Serie B.

La famiglia e il Frosinone fin da bambino: chi è Dario Pelosi

La storia calcistica di pelosi parte proprio da qui. Lo zio Claudio, infatti, ha trasmesso passione e consapevolezza a Dario grazie alle diverse esperienze nel calcio italiano, anche se in un ruolo diverso da quello del nipote: da attaccante ha realizzato oltre 50 gol con diverse maglie. Empoli, Catania, Cremonese… e Frosinone: il legame giallazzurro di Pelosi nasce in qualche modo ancor prima di cominciare a giocare. E si rafforza fin da piccolo, quando inizia a indossare quei colori ad appena 10 anni.

Da quel momento, il Frosinone diventa casa per il difensore classe 2006, che gioca in tutte le categorie del settore giovanile, diventando uno dei riferimenti prima in Under 17 e poi in U18. Negli anni è cresciuto molto, migliorando soprattutto in fase di impostazione e nei duelli, con quest’ultimo aspetto che è centrale tutt’ora e sta facendo la differenza in Primavera: basti pensare che nell’ultima gara contro l’Inter, su un totale di 17, il difensore ne ha persi appena 5 (dati Sofascore).

Le vittorie e la fiducia del presidente Stirpe

Ricordate quelle due vittorie che abbiamo anticipato? Sono il racconto della scalata vera e propria del Frosinone, che nella scorsa stagione in Primavera 2 è riuscito a strappare una promozione con 4 punti di vantaggio sull’Ascoli secondo. Ma non finisce qui. I giallazzurri, dopo la conquista del girone B, hanno anche battuto il Parma aggiudicandosi la Supercoppa Primavera 2, e l’attuale capitano è stato il vero protagonista di questo doppio successo, saltando appena 3 match in tutta la stagione e giocando sempre titolare.

Al termine della scorsa stagione, inoltre, il presidente Stirpe aveva lanciato un messaggio chiaro alla società, partendo proprio dai giovani ciociari dell’U20, come lo stesso Pelosi. “Io spero che nella Primavera 1 che faremo ci siano molti calciatori che vengono da qui. Così come spero che tanti calciatori che sono stati protagonisti nella scorsa stagione vadano in prima squadra. Io lo imporrò ai dirigenti: prendere in considerazione 6-7 calciatori che abbiamo. Lì devono stare e si devono sforzare di farli crescere. Investire sui giovani significa metterci la faccia”.

Un futuro da scrivere

Adesso il capitano giallazzurro sta lottando insieme ai compagni per centrare la salvezza, e la vittoria per 5-4 con l’Inter, arrivata in inferiorità numerica, è stata un passo importante: la squadra di Cinelli è in zona playout a -4 dal sedicesimo posto occupato dal Sassuolo. Il futuro è tutto da scrivere: questi mesi saranno decisivi per tentare di strappare un posto in Primavera 1 anche per la prossima stagione, e magari sognare anche la prima squadra.

Dopo aver trascinato i compagni nelle due vittorie dello scorso anno, ora mancano 12 partite per realizzarne uno altrettanto cruciale: Pelosi punta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia giallazzurra.