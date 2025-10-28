Frosinone, che poker all’Entella. Raimondo torna al gol

Dopo 3 partite senza vittoria il Frosinone ritrova il successo in casa contro l’Entella per 4-0

Tornano a sorridere i tifosi allo stadio Benito Stirpe: il Frosinone ha ritrovato la vittoria in casa contro l’Entella in un gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Non è la prima volta che ai biancoblu capita di rifilare un poker casalingo all’Entella: è già successo infatti nella stagione 2020/2021, partita che in quell’occasione finì 4-1.

Nonostante il dato del possesso palla veda in vantaggio gli ospiti per i liguri non c’è stata storia. I padroni di casa hanno mantenuto il controllo della partita dal primo all’ultimo minuto, anche se il gol del vantaggio è arrivato solo al trentaseiesimo del primo tempo.

Tre punti importanti per il Frosinone che ora, quarto in classifica, può tornare a credere nell’obiettivo promozione. Dopo due sconfitte, contro Venezia e Monza, e un pareggio, con la Sampdoria, i ciociari hanno ritrovato la vittoria fondamentale per tornare a insidiare le zone alte della classifica.

Quella contro l’Entella è stata la miglior prestazione messa in campo dai ragazzi di Alvini in questa stagione, anche tabellino alla mano. 4-0 è infatti la vittoria più larga ottenuta finora dal Frosinone in campionato.

Frosinone-Entella, i protagonisti della gara

A sbloccare la partita è stato Antonio Raimondo, al suo terzo centro stagionale. Seguono poi il primo gol in campionato del difensore capitano Gabriele Brancaglia, la rete di Zilli e quella di Koutsoupias che ha chiuso i conti all’ottantesimo.

Da sottolineare le prestazioni dei due esterni offensivi di Alvini. Sono stati proprio Giorgi Kvernadze e Farès Ghedjemis, anche senza segnare, ad allungare la difesa dell’Entella permettendo agli attaccanti di trovare le imbucate giuste. Ora il Frosinone ripartirà dalla Carrarese in trasferta, con l’obiettivo di rimanere nelle zone alte della classifica rincorrendo la promozione.