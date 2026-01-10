Frosinone-Catanzaro, espulsione per Frosinini dopo OFR: la ricostruzione
Rosso diretto per Frosinini dopo l’OFR: Catanzaro in dieci sullo 0-0
Rosso diretto nel match tra Frosinone e Catanzaro, fermo sullo 0-0, per Ruggero Frosinini. Il difensore giallorosso è stato protagonista di un brutto intervento in ritardo, con gamba tesa, al minuto 58: un’entrata inizialmente non punita con l’espulsione sul campo.
L’arbitro Dionisi è stato poi richiamato al monitor dal VAR per una on-field review. Dopo aver rivisto le immagini, il direttore di gara ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di Frosinini, lasciando il Catanzaro in dieci uomini.