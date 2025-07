Frosinone, Alvini è il nuovo allenatore: è ufficiale

Il Frosinone annuncia Massimiliano Alvini come nuovo allenatore: è stato ufficializzato dal nuovo direttore sportivo Renzo Castagnini

Comincia una nuova era per il Frosinone. Il club gialloblù ha ufficializzato l’arrivo di Massimiliano Alvini come nuovo allenatore, annunciato in conferenza stampa dal nuovo direttore sportivo Renzo Castagnini.

Nelle scorse settimane il Frosinone aveva salutato Paolo Bianco, che è diventato il nuovo allenatore del Monza.

Inoltre Angelozzi è passato al Cagliari, dove lavorerà come nuovo direttore sportivo con il nuovo allenatore Fabio Pisacane.

Alvini, dunque, inizierà una nuova esperienza in Serie B dopo aver allenato il Cosenza nella stagione appena conclusa: il Frosinone lo aveva scelto come nuovo allenatore già nelle scorse settimane. Castagnini, invece, è stato direttore sportivo del Brescia fino all’annata conclusa di recente.