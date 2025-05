Liverpool, Frimpong è il primo acquisto estivo: ufficiale il suo arrivo dal Leverkusen

Jeremie Frimpong è un nuovo giocatore del Liverpool: ufficiale il suo trasferimento dal Bayer Leverkusen

Il Liverpool ha annunciato il primo acquisto dell’estate: si tratta di Jeremie Frimpong, terzino destro olandese proveniente dal Bayer Leverkusen.

Il calciatore classe 2000 ha fatto le giovanili nell’Academy del Manchester City, per poi passare al Celtic nell’estate 2019.

Si tratta del primo colpo del Liverpool nella finestra di mercato estiva, ma il secondo arrivo dopo quello di Giorgi Mamardashvili. Lo scorso 27 agosto, infatti, i Reds hanno preso il portiere georgiano dal Valencia, dove è rimasto in prestito per tutta la stagione 24/25.

Il Liverpool ha comunicato l’arrivo di Jeremie Frimpong con un comunicato sul proprio sito.

Preso Frimpong, il comunicato del Liverpool

Sul sito del Liverpool si legge: “Il nazionale olandese ha messo nero su bianco un contratto a lungo termine con i Reds presso l’AXA Training Centre venerdì dopo aver superato con successo un esame medico. Parlando con LiverpoolFC.com per la prima volta, Frimpong ha dichiarato: “È stato abbastanza facile. Il Liverpool è venuto e ha detto di essere interessato, e ovviamente per me è stato un gioco da ragazzi. Per me era come dire ‘Qualunque cosa facciate, fatela finita‘, [parlando con] i miei agenti: ‘Fatelo e basta”.

“Tifosi del Liverpool, darò il massimo, la mia energia, il mio ritmo di lavoro e speriamo di poter vincere insieme, festeggiare insieme, mettere tutto insieme. Sono semplicemente entusiasta di essere qui. Grazie ragazzi per avermi accettato e non vi deluderò e vi darò l’energia che desiderate”. Il versatile giocatore destro arriva ad Anfield dopo quattro stagioni e mezzo in Germania con il Leverkusen, dove ha collezionato 190 presenze, segnato 30 gol e prodotto 44 assist. Frimpong faceva parte della squadra del Leverkusen che ha fatto la storia vincendo Bundesliga e DFB-Pokal nel 2023-24, con una striscia record di 51 partite di imbattibilità terminata nella finale di Europa League. A livello individuale, il 24enne è stato nominato nella Squadra della stagione della Bundesliga per il 2022-23 e il 2023-24. Frimpong, nato ad Amsterdam, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Manchester City prima di dirigersi a nord del confine con il Celtic nel 2019. Ha trascorso un anno e mezzo in Scozia dove ha vinto tre importanti riconoscimenti, prima che il Leverkusen acquisisse i suoi servizi. Frimpong ha debuttato con la nazionale maggiore olandese nell’ottobre 2023 e ad oggi ha 12 presenze e un gol per il suo Paese”.