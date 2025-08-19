Parma, rottura del legamento crociato per il nuovo acquisto Matija Frigan

Il Parma perde Matija Frigan in allenamento: rottura del crociato per il nuovo attaccante

Brutte notizie in casa Parma: Matija Frigan, attaccante croato ufficializzato appena pochi giorni fa, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’infortunio è avvenuto durante la seduta di allenamento di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio.

Il giocatore aveva interrotto l’attività dopo un trauma distorsivo, venendo immediatamente sottoposto alle cure dello staff sanitario gialloblù. Gli esami strumentali effettuati nel pomeriggio hanno purtroppo confermato la diagnosi peggiore, lasciando il club e i tifosi con grande amarezza.

Per Frigan, classe 2002, si prospetta adesso un lungo stop. La rottura del crociato anteriore richiede tempi di recupero stimati tra i sei e i nove mesi.

Un colpo durissimo per il Parma, che solo venerdì scorso aveva annunciato con entusiasmo il suo arrivo dal Koninklijke Voetbal Club Westerlo. L’attaccante era stato acquistato a titolo definitivo e aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

Il comunicato del Parma sull’infortunio di Frigan

In un comunicato ufficiale, il Parma ha reso noto: “Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante la seduta di allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Matija Frigan ha interrotto l’attività a causa di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro”.

“A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per l’attaccante è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro” conclude il club.

La società, che ha espresso vicinanza al giocatore, dovrà ora affrontare una situazione inattesa.