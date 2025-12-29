Bologna, rifiutata offerta di 5 milioni per Freytes del Fluminense: la situazione

Secondo fonti brasiliane, il Bologna ha offerto 5 milioni per Freytes, difensore del Fluminense. Il club brasiliano ha rifiutato l’offerta

Il Bologna cerca un rinforzo in difesa. Secondo fonti brasiliane, il club rossoblù ha presentato un’offerta ufficiale da 5 milioni di euro per Juan Pablo Freytes, difensore del Fluminense. La società brasiliana ha rifiutato questa proposta, ma resta aperta al dialogo ed è in attesa di una nuova offerta.

Centrale argentino classe 2000, è stato protagonista anche al Mondiale per Club nella scorsa estate, segnando un gol contro l’Ulsan nella fase a gironi.

IN AGGIORNAMENTO