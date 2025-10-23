“Freedom to dream”: Messi rinnova con l’Inter Miami
Ufficiale il rinnovo del fuoriclasse argentino
Ritiro? Ritorno in Argentina? No. La leggenda di Leo Messi proseguirà negli Stati Uniti, con la maglia dell’Inter Miami.
Con un video pubblicato sui social, il club ha annunciato il rinnovo del fuoriclasse argentino.
“Freedom to dream”: tre semplici parole, e un breve video. Messi resta in MLS.
Da quando veste la maglia dell’Inter Miami, il numero 10 ha collezionato 82 presenze, 71 gol e 37 assist.