“Freedom to dream”: Messi rinnova con l’Inter Miami

Redazione 23 Ottobre 2025
Leo Messi, giocatore Inter Miami

Ufficiale il rinnovo del fuoriclasse argentino

Ritiro? Ritorno in Argentina? No. La leggenda di Leo Messi proseguirà negli Stati Uniti, con la maglia dell’Inter Miami.

Con un video pubblicato sui social, il club ha annunciato il rinnovo del fuoriclasse argentino.

 

“Freedom to dream”: tre semplici parole, e un breve video. Messi resta in MLS.

Da quando veste la maglia dell’Inter Miami, il numero 10 ha collezionato 82 presenze, 71 gol e 37 assist.