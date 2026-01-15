Il Nottingham Forest insiste per Frattesi: nuovi contatti con l’entourage del giocatore

Il Nottingham Forest rimane il club più interessato a Davide Frattesi: nuovi contatti con l’entourage del giocatore

Proseguono i contatti tra Nottingham Forest e Davide Frattesi, giocatore dell’Inter. Il club inglese che resta al momento il più interessato al centrocampista classe ’99. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi dialoghi con l’entourage del giocatore.

La posizione dell’Inter resta invariata: la richiesta per Frattesi è di 35 milioni di euro. I Tricky Trees continuano a lavorare sull’operazione: sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per provare avvicinarsi, con al momento nessuna offerta pervenuta al club nerazzurro.

In questa stagione Frattesi ha collezionato 15 presenze complessive, mentre in carriera con la maglia dell’Inter ha totalizzato 104 presenze, 15 gol e 11 assist, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nel 2024.

In questa prima fase di mercato il suo nome era finito nel mirino del Galatasaray, ma al momento il Nottingham Forest resta la pista più concreta.