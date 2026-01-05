Galatasaray, nuovi contatti per Davide Frattesi
Il Galatasaray ha avviato dei nuovi contatti per arrivare a Davide Frattesi
Il Galatasaray vuole portare Davide Frattesi a Istanbul, in modo da regalare all’allenatore Okan Buruk un nuovo centrocampista.
Il club turno ha avviato dei nuovi contatti per il centrocampista nerazzurro classe ’99, che nella stagione in corso ha preso parte a 15 partite tra tutte le competizioni. Nove le gare disputate da Frattesi in Serie A, di cui solo una da titolare.
In attesa di nuovi sviluppi, l’ex Sassuolo ha intanto aperto al trasferimento al Galatasaray.
Volgendo lo sguardo all’eventuale post-Frattesi, l’Inter potrebbe non inserire un nuovo giocatore in rosa per sostituirlo visto che in estate sono arrivati Diouf e Sučić.