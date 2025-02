L’agente di Frattesi: “Davide via dall’Inter? Una mia idea”

Le parole di Giuseppe Riso, agente del giocatore dell’Inter.

Il calciomercato invernale dell’Inter si è concluso con alcune cessioni tra cui i prestiti di Tajon Buchanan al Villareal e Tomas Palacios al Monza.

Oltre a loro, però, anche Davide Frattesi è stato uno dei nomi che sono stati ripetuti maggiormente nel mese di gennaio e con una possibilità di salutare Milano.

L’ex Sassuolo, però, alla fine non è partito ed è stato schierato da Simone Inzaghi nel match contro la Fiorentina, valido per il recupero della 14esima giornata di Serie A e terminato 3-0 per la squadra di Palladino.

L’agente del giocatore, in un’intervista rilasciata a La Repubblica ha parlato di quanto accaduto durante il mese di gennaio svelando quali fossero le reali possibilità di vedere Davide Frattesi lontano dall’Inter.

Riso: “Mi sono messo al lavoro per cercare alternative”

Il procuratore di Frattesi ha chiarito: “Era una mia idea. O, se preferite, una mia forzatura. Ho visto Davide triste perché si aspettava di giocare di più e mi spiaceva troppo. Mi sono messo al lavoro cercare alternative per lui e non solo in Italia”.

Riso continua parlando anche di Cristante, che avrebbe potuto fare il percorso inverso: “Quando si parla di Frattesi è normale che l’ipotesi Roma vada considerata, ma avevo delle soluzioni importanti anche in Liga e soprattutto Premier League. Se l’operazione si fosse fatta, avrei provato a portare Cristante all’Inter. Ma tutto si è fermato per volontà di Davide, che tiene troppo a restare in nerazzurro”.

Riso: “Cristante? Anche la Juve era su di lui”

Riso continua: “La squadra si sta giocando tutto, è una delle più forti d’Europa. Sa di poter vincere ancora tanto a Milano. Io devo sempre fare il bene dei miei calciatori. Davide è un ragazzo di cuore, di sentimento. L’ho visto in difficoltà, l’ho messo in condizione di decidere e lui ha scelto l’Inter. Non l’ho forzato. Penso di averlo aiutato a capire che dove sta, sta bene. E l’ho capito anche io”.

Sul centrocampista della Roma, inoltre, racconta come l’interesse non fosse solo dell’Inter: “Sostituto Cristante? Avrei provato a portarlo in nerazzurro. Su di lui c’erano sia la Juve sia l’Inter, ma entrambe avrebbero dovuto fare cessioni che alla fine non hanno fatto. Una buona notizia per la Roma, che può contare su un senatore, un potenziale capitano, un uomo di personalità ed esperienza. Almeno fino a giugno. Roma-Frattesi discorso chiuso? Difficile dirlo. Giugno è lontano e nel calcio le cose cambiano in fretta”.