Reigan e Jaden sulle orme del papà: esordio per i fratelli Heskey con il Manchester City

Reigan Heskey (IMAGO)

I fratelli Heskey, figli dell’ex-attaccante Emile Heskey, hanno fatto il loro esordio con il Manchester City nell’ultimo match di EFL Cup

La prima volta non si scorda mai. Questa volta si tratta di Reigan e Jaden Haskey, i due figli d’arte che hanno debuttato nell’ultima sfida di EFL Cup del Manchester City in casa dell’Huddersfield. Sullo 0-2, infatti, Pep Guardiola ha deciso di mescolare le carte in tavola concedendo i primi minuti ai due fratelli: “C’erano sei giocatori del vivaio nell’undici titolare – Phil Foden, James Trafford, Oscar Bobb, Nico O’Reilly, Divine Mukasa e Rico Lewis – e i fratelli Heskey sono entrati in campo. Questo significa che otto giocatori provenienti dal vivaio hanno giocato oggi, il che è davvero fantastico”.

Jaden, classe 2005, è stato il primo a scendere in campo, entrando al 76′ al posto di O’Reilly. Reigan, 17 anni, ha dovuto attendere 7′ prima di raggiungere il fratello in campo. Personalità ed estro non mancano al reparto offensivo dei Citizens, con i due giovani talenti che hanno mantenuto alto il ritmo del gioco ma senza riuscire a incidere in maniera concreta.

Entrambi sono prodotti del vivaio del Manchester City. Jaden – centrocampista versatile, in grado di ricoprire tutte le posizioni del reparto – è partito dall’Under-9 fino a diventare un elemento chiave dell’Under-21, sotto la guida di Ben Wilkinson, indossando spesso la fascia di capitano e vincendo anche il titolo di Premier League 2. Reigan, invece, fa parte del club sin dall’Under-8, crescendo nelle giovanili e affermandosi come una delle ali offensive più promettenti della squadra.

Se per il secondo si è trattata della prima volta con la prima squadra, Jaden ha già avuto modo di condividere lo spogliatoio con i protagonisti del club durante la Tournée estiva negli Stati Uniti nel 2024. Anche se questi pochi minuti in EFL Cup non rappresentano un passaggio definitivo, indubbiamente avranno permesso a Pep di studiare meglio i suoi nuovi “allievi”.

L’appoggio del papà Emile: quando il talento scorre nel sangue

Emile Heskey, ex-attaccante di fama internazionale, segue con attenzione e affetto i primi passi nel mondo del calcio dei suoi figli Jaden e Reigan. Con una carriera che lo ha visto protagonista in club di un certo calibro come Leicester, Liverpool e Aston Villa, oggi si gode il successo dei suoi ragazzi, entrambi cresciuti sotto la sua ala protettiva nelle giovanili.

“Adoro guardarli, stanno entrambi facendo cose fantastiche. Sono due giocatori diversi. Sono stato fortunato perché sono probabilmente tra i migliori dell’Academy per lo sviluppo che hanno avuto”, ha raccontato Heskey nel 2024 a talkSPORTS. “Lascio che si godano il viaggio e poi, ovviamente, quando entreranno in prima squadra avranno bisogno di una guida”. E chi può farla meglio di lui.

Emile Heskey (IMAGO)

I numeri dei fratelli Heskey con il Manchester City

Centrocampista box-to-box, Jaden Heskey ha iniziato la sua carriera nelle file più avanzate, per poi affermarsi un giocatore duttile e brillante anche nelle altre posizioni del centrocampo. Nell’ultima stagione ha totalizzato 30 presenze, divise tra Premier League 2, UEFA Youth League e Football League Trophy, realizzando 3 gol e 2 assist. Un leggero calo rispetto alla stagione precedente, quando mise a segno 6 gol e 1 assist in 16 presenze, probabilmente dovuto a una posizione più avanzata nello schema di gioco.

Nonostante i 3 anni di differenza con il fratello Jaden, Reigan Heskey ha dimostrato una maturità e un talento di livello superiore, guadagnandosi un posto di rilievo nell’Academy del Manchester City e impressionando con prestazioni da vero protagonista sin dalle giovanili. 16 gol in 18 presenze con l’Under-18 nel 2024/25, a cui vanno aggiunti i 3 messi a referto in Premier League 2. Numeri impressionanti, soprattutto considerando la giovane età dei due. Non è un caso, quindi, che Guardiola gli abbia concesso uno spazio in prima squadra.

A cura di Pietro Selvi