Fratelli Inzaghi, big match in contemporanea: “Soffriranno di più i nostri genitori”

Il Pisa di Pippo affronterà il Sassuolo in B, l’Inter di Simone il Napoli in A: che giornata per la famiglia Inzaghi

Dalle 17 circa alle 20 saranno ore caldissime, ricche di tensioni in casa Inzaghi. Due sfide in vetta alla classifica, tra prima e la seconda.

Alle 17:15 il Pisa di Pippo, secondo in classifica in Serie B, sarà ospite del Sassuolo capolista (con al seguito seimila tifosi che giungeranno dalla Toscana). Quarantacinque minuti dopo, invece, l’Inter, capolista di Serie A, al Maradona farà visita al Napoli secondo.

Circa tre ore nelle quali gli Inzaghi si giocheranno gran parte della propria stagione.

E in merito di ciò, Filippo, in conferenza stampa, ha detto come vivranno la cosa in famiglia: “Soffriranno di più i nostri genitori. Noi soffriremo meno, uno non potrà seguire l’altro, ma speriamo di ottenere risultati postivi”.

Quasi inutile ripetere l’affetto che corre tra Simone e Filippo Inzaghi. SuperPippo spesso ribadisce la stima verso il fratello: “In casa ho uno dei migliori allenatori d’Europa”.

In estate, è andata in scena l’amichevole tra il Pisa e l’Inter, terminata per 1-1.

