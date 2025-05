Le dichiarazioni di Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ai microfoni di Sky Sport

L’Udinese si prepara alle ultime due giornate di Serie A, che la vedrà impegnata contro la Juventus e la Fiorentina.

Attualmente i bianconeri ricoprono il dodicesimo posto, grazie ai 44 punti raccolti in 12 vittorie e 8 pareggi.

Durante l’evento “Sponsor Day 2025” di Udine, il direttore generale dell’Udinese Franco Collavino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Tra i diversi temi trattati c’è anche il campionato, ormai in dirittura d’arrivo.

Non solo, perché il dirigente ha parlato anche della Supercoppa Europea, che ad agosto si disputerà proprio nello stadio della squadra di Kosta Runjaić.

Le parole del direttore generale dell’Udinese Collavino

Collavino ha iniziato parlando proprio della Supercoppa: “Siamo pieni di entusiasmo e siamo davvero contenti di poter ospitare questa fantastica competizione. Vedremo qui delle squadre importanti e sarà una grande occasione per la nostra città, per la nostra regione per promuovere il territorio“.

Ha aggiunto: “Credo che sia un importante risultato grazie alla modernità del nostro stadio, il Bluenergy Stadium. Ha già ospitato il campionato europeo U21 nel 2019, ha ospitato diverse volte la Nazionale Italiana e adesso è diventato un punto di riferimento per la UEFA. Non vediamo l’ora che arrivi il 13 agosto: ci saranno sicuramente tanti tifosi da tutta Europa. Si stimano più di 25 milioni di spettatori in televisione e siamo tutti pieni di entusiasmo“.

Tra mercato e campionato: le dichiarazioni di Collavino

Il commento sulla partita contro il Monza, persa 1-2: “È stato un passo falso. Abbiamo avviato un percorso di crescita in questa stagione, che ci ha portato anche a dei risultati importanti, a far crescere la squadra e a valorizzare determinati giocatori. È un campionato che ci ha portato una salvezza con grande anticipo e questo ci permette di consolidare il percorso di crescita che abbiamo avviato a inizio stagione. È un campionato che ci ha visto nella colonna sinistra per 29 volte, sulle 36 giornate disputate finora. Quindi lo consideriamo un campionato positivo, e, al di là del passo falso di domenica contro il Monza, noi vogliamo fare bene contro la Juve e la Fiorentina nelle ultime due partite“.

Chiosa finale sul calciomercato: “È un po’ la storia dell’Udinese il fatto di avere uno scouting importante, di avere consolidato anche un brand attorno a un’attività di scouting innovativa. Questo ti porta ad avere dei giocatori nel taccuino delle grandi squadre. È evidente che ci siano delle proposte e delle richieste, ma in questo momento i giocatori sono ancora qua e quindi adesso siamo concentrati per finire questo campionato, poi vedremo“.