In queste ore è in corso un incontro tra l’Empoli e l’Inter per parlare di Franco Carboni.

Il terzino sinistro classe 2003, di proprietà dei nerazzurri, è un obiettivo dei toscani.

Si lavora a un’operazione in prestito.

Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Venezia in Serie A, mettendo a referto 8 presenze.