Juventus, Conceição: “I derby si devono vincere. Con più gol e assist posso arrivare al top”

Le parole dell’attaccante della Juventus Francisco Conceição in vista del derby contro il Torino, rilasciate a “Tuttosport”

“Il mio derby della vita è Porto-Benfica, ma queste partite valgono più di 3 punti. Dobbiamo vincere, magari anche con un mio gol“.

Così Francisco Conceição, attaccante della Juventus, ha commentato a Tuttosport la gara che spetterà lui e i suoi sabato 8 novembre alle 18 all’Allianz Stadium contro il Torino.

Bianconeri che sono freschi di cambio in panchina: “Spalletti sta cercando di creare un legame con noi. Vogliamo tenere il pallone, giocare, perché qui devi vincere ma anche far divertire. Con Tudor dovevamo vincere di più, la colpa non è solo la sua. Quando non vinci questo ambiente diventa pesante e noi abbiamo tante responsabilità“, ha commentato il portoghese.

“Dopo l’esonero del mister ci siamo guardati allo specchio e abbiamo parlato tanto. Qui devi lottare per vincere tutto e portare a casa dei titoli“, ha aggiunto l’ex Porto.

Juventus, le parole di Conceição in vista del derby contro il Torino

Il fantasista ha poi parlato del suo ruolo in campo: “Mi sento meglio come esterno in alto a destra. Tudor mi ha fatto giocare anche più centrale: all’inizio non mi piaceva, ma se vuoi crescere devi adattarti. Spero che Spalletti possa migliorarmi. Ho ancora tanto da dimostrare: devo trovare più gol e assist per arrivare al top“.

Per poi parlare del Portogallo ma non solo: “Da noi si preferisce la tecnica al fisico, qui è il contrario. Papà (Sergio Conceição, ndr) ha commentato positivamente l’arrivo di Spalletti. Mi piacerebbe se un giorno allenasse la Juve, mi ha fatto arrivare in Nazionale ed è stato per me un grande esempio. Cr7? Ci parlo spesso, è per me un’ispirazione insieme a Messi e Neymar. Cristiano è stato benissimo qui a Torino e conosce queste pressioni. I nuovi compagni? Hanno qualità, dobbiamo solo aspettarli. In Italia non è facile perché ti raddoppiano sempre. Vlahovic? Sta bene, ha grande voglia e io devo aiutarlo“. E conclude: “Io sento il dovere di meritare la Juve: sto lavorando per arrivare al mio top“.