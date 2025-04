Francia, minacce di morte a un collega: sciopero degli arbitri tra i dilettanti

In Francia, dopo le minacce a un collega, gli arbitri dilettanti dell’Alsazia hanno deciso la via dello sciopero per le partite del weekend

Ennesimo episodio di violenza verso un arbitro. Questa volta l’episodio è accaduto in Francia, precisamente a Strasburgo.

Nel corso di una gara, secondo quanto riportato da l’Equipe un fischietto francese ha ricevuto minacce di morte quali “non ne uscirai vivo“, “sappiamo dove abiti“.

La commissione arbitrale dell’Alsazia, la più grande presente in Francia con 85mila associati e 537 club, ha deciso dunque di agire di conseguenza.

Infatti, tutti gli arbitri della regione francese hanno deciso di non arbitrare le gare in programma da venerdì a domenica, per un totale di più di 800 partite.

Francia, sciopero degli arbitri dopo un’episodio di violenza

Un segnale forte e concreto quello che ha voluto dare la commissione dell’Alsazia. “È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Stiamo assistendo a una recrudescenza dell’inciviltà. Questo tipo di atteggiamento è inaccettabile. Sostengo pienamente gli arbitri“, ha dichiarato Marc Hoog, presidente distrettuale.

Anche l’ente regionale ha dichiarato il proprio appoggio, mantenendo però le gare in programma per il weekend. La Federazione francese invece (FFF), non ha ancora voluto rilasciare commenti in merito all’accaduto.