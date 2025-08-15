Ligue 1, la guida completa alla nuova stagione 2025/26

Tutte le informazioni sul campionato di Ligue 1 2025/26 che prenderà il via venerdì 15 agosto

Chi riuscirà a fermare una squadra schiacciasassi come il PSG? Il campionato francese riparte nel giorno di Ferragosto con la formazione parigina ancora una volta assoluta protagonista e favorita al titolo.

Da pochi giorni, inoltre, la squadra allenata da Luis Enrique ha vinto la Supercoppa Europa inaugurando quindi subito questa nuova stagione con un trofeo in più aggiunto alla bacheca.

“L’obiettivo per la prossima stagione è migliorare. In termini di titoli sarà più difficile, mentre penso che calcisticamente miglioreremo come squadra, sia in attacco sia in difesa. Credo che possiamo ancora individuare fasi del gioco in cui migliorare”, ha commentato in conferenza l’allenatore spagnolo prima della gara col Tottenham.

Nulla però sarà scontato per la squadra campione di Francia e d’Europa in carica visto che le avversarie non mancano e negli ultimi anni ci sono state delle sporadiche sorprese con titoli vinti, ad esempio dal Monaco (2016/17) o dal Lille (2020/21) che hanno saputo approfittare di un’annata storta del PSG.

Ligue 1, le possibili sorprese e avversarie del PSG

Il campionato francese è un torneo ricco di molti talenti, e per il PSG non saranno ammessi molti errori se vorrà confermarsi campione ancora una volta. Tra le possibili avversarie e contendi al titolo c’è senza dubbio il Marsiglia. La squadra allenata da Roberto De Zerbi nella passata stagione è riuscita a ottenere il secondo posto ma con 19 punti di distacco dai parigini di Luis Enrique. L’obiettivo di quest’anno sarà quello di ridurre il gap provando a dare fastidio agli storici rivali.

Attenzione anche a delle squadre sempre insidiose e ricche di qualità come il Monaco e il Lille. L’anno scorso si sono entrambe messe in mostra con un bel cammino in Champions League e ora possono provare anche a crescere in campionato per sognare di nuovo un titolo vinto da tutte e due in epoca recente. Altre outsider da tenere sotto osservazione saranno Strasburgo, Nizza e Lione. Quest’ultima però dovrà fare i conti con dei problemi economici che hanno anche fatto rischiare la retrocessione in Ligue 2.

Ligue 1, i nuovi acquisti più attesi

Tante delle attenzioni del pubblico della Ligue 1 nel nuovo campionato saranno rivolte verso il debutto in Ligue 1 di Paul Pogba. Nonostante sia francese, il centrocampista ex Manchester United non ha mai esordito nel massimo campionato. Adesso è pronto a riprendersi il suo spazio sul palcoscenico del Monaco dopo la vicenda doping con conseguente lunga squalifica e all’addio anticipato alla Juventus.

“L’obiettivo è riprendere al meglio, sentire di nuovo il campo e tornare in forma il più possibile per aiutare la squadra. Non vedo l’ora di essere con i compagni, c’è un bel mix di giovani talenti e giocatori più esperti”, ha spiegato Pogba al momento della sua presentazione con il club monegasco. A Montecarlo però l’ex juventino non è l’unico che cerca un rilancio per la propria carriera perché in estate è arrivato anche Ansu Fati in prestito dal Barcellona che dopo anni complicati tra infortuni e tanta panchina ha voglia di tornare a essere protagonista.

Ritornando sulla sponda PSG, gli occhi sono puntati sul difensore ucraino Ilya Zabarnyi reduce dall’esperienza al Bournemouth e Lucas Chevalier. Quest’ultimo ha preso il posto in porta di Gianluigi Donnarumma e su di lui ci sono grandi aspettative dopo stagioni molto positive con il Lille.

L’acquisto record – da 30 milioni di euro – dell’OM in questa finestra di mercato è stato invece Igor Paixao. I tifosi del Milan se lo ricorderanno in Champions League con la maglia del Feyenoord ma ora dovrà incidere fin da subito nel gioco di De Zerbi. A Marsiglia c’è anche grande attesa per vedere in campo di nuovo Pierre-Emerick Aubameyang dopo che ha speso l’ultima stagione in Arabia Saudita con l’Al-Qadsiah. Infine, gli appassionati di calcio sudamericano conosceranno già bene Kendry Páez, talentuoso esterno offensivo 18enne, che è arrivato allo Strasburgo in prestito dal Chelsea.

L’albo d’oro delle ultime cinque stagioni

2024/25: PSG

2023/24: PSG

2022/23: PSG

2021/22: PSG

2020/21: Lille

