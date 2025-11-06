Le decisioni del commissario tecnico della nazionale francese per le sfide di novembre contro l’Ucraina e l’Azerbaigian.

Tempo di pausa per le nazionali e quindi anche di convocazioni. Didier Deschamps ha fatto le sue scelte per la doppia sfida della sua Francia contro l’Ucraina al Parco dei Principi e l’Azerbaigian a Baku, entrambe valide per le ultime due giornate delle qualificazioni ai mondiali.

Nella lista del CT, oltre a Dembelè, sono assenti anche alcuni “italiani”. Chiaramente non andrà con la propria nazionale Adrien Rabiot, fermato per infortunio e non ancora rientrato.

Assenti anche Kephren e Marcus Thuram, non al meglio dopo i recenti impegni con Juventus e Inter. Compaiono nella lista, invece, Maignan, Kone e Nkunku.

Di seguito la lista completa dei calciatori francesi convocati dal CT Didier Deschamps.

I convocati della Francia

Le scelte in porta sono quelle di Chevalier, Maignan e Samba. In difesa i nomi sono quelli di Digne, Gusto, Lucas e Theo Hernandez, Konaté, Saliba, Koundé e Upamecano.

A centrocampo Camavinga, Kanté, Koné, Olise e Zaire-Emery. In avanti Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitiké, Kolo Muani, Mateta, Mbappé e Nkunku.