Francia, lesione per Dembelé e si ferma anche Barcola. A richio il Mondiale per Club

Brutte notizie per la Francia e per il PSG. Dembelé e Barcola si fermano per infortunio e rientreranno a Parigi

Ousmane Dembelé e Bradley Barcola, non prenderanno parte alla sfida per il 3o e 4o posto di Nations League contro la Germania.

Lo ha confermato la Federcalcio francese tramite un comunicato ufficiale. Per quanto riguarda Dembelé, l’infortunio sembrerebbe essere serio.

Il comunicato: “Dopo la partita contro la Spagna di giovedì, dove è stato sostituito a causa di un dolore al quadricipite sinistro, Dembélé si è sottoposto a visite mediche venerdì 6 giugno. Queste hanno evidenziato una lesione”

Per Barcola, invece, il problema dovrebbe riguardare il ginocchio destro. Entrambi i giocatori hanno fatto ritorno a Parigi.

Mondiale per Club a rischio?

Ansia per il PSG dunque che vede due dei suoi giocatori principali fermarsi a pochi giorni dall’inizio del Mondiale per Club. La prima partita per gli uomini di Luis Enrique sarà domenica 15 giugno contro l’Atletico Madrid.

Seguiranno le partite contro Botafogo, venerdì 20 giugno, e Seattle Sounders, lunedì 23 giugno. Vedremo nei prossimi giorni se Dembelé e Barcola riusciranno a essere a disposizione dell’allenatore per la competizione.