I convocati della Francia per gli impegni della sosta nazionali: presenti 5 giocatori dalla Serie A.

Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 contro Azerbaigian (10 ottobre) e Islanda (13 ottobre). Nomi importanti, ma anche una grande novità: Jean-Philippe Mateta vestirà per la prima volta la maglia della Francia.

L’attaccante del Crystal Palace, 27 anni, è stato premiato per l’ottimo avvio di stagione in Premier League.

Con le assenze pesanti di Désiré Doué, Ousmane Dembélé e Rayan Cherki, il CT ha scelto di dare fiducia alla punta di origine congolese, che avrà così l’occasione di esordire con i Bleus.

Oltre a Mateta, la lista segna anche il ritorno di Christopher Nkunku. Il fantasista del Milan non indossava la maglia della Nazionale da quasi un anno, frenato dai ripetuti problemi fisici. Accanto a lui, Deschamps ha confermato altri rossoneri come Mike Maignan e Adrien Rabiot, oltre allo juventino Khephren Thuram e al romanista Kone.

I convocati di Deschamps

Didier Deschamps ha convocato 23 giocatori per i due impegni della nazionale francese, rispettivamente con Azerbaigian e Islanda.

PORTIERI: Chevalier, Maignan, Samba

DIFENSORI: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

CENTROCAMPISTI: Camavinga, Koné, Olise, Rabiot, Thuram

ATTACCANTI: Akliouche, Barcola, Coman, Mateta, Ekitiké, Mbappé, Nkunku

Assente, per ovvi motivi, Marcus Thuram, dopo l’infortunio rimediato negli scorsi giorni.