Fran González, il destino vede “blanco”

Tutto quello che c’è da sapere sul terzo portiere del Real Madrid: contro il Valencia potrebbe arrivare il suo debutto in Liga

Avete presente quando alle elementari chiedevano: “Cosa vuoi fare da grande?”; “L’avvocato. L’insegnante. Io il veterinario”. Poi, dagli ultimi banchi la risposta che non ti aspetti: “Giocare al Santiago Bernabeu”.

Così ci siamo immaginati la risposta e il futuro/presente di Fran González. A distanza di anni, il classe 2005 potrà (forse) dire di avercela fatta. Il motivo?

A causa degli infortuni di Courtois – problema al ginocchio desto – e di Lunin – microlesione del soleo destro – il terzo portiere dei blancos potrebbe essere l’unica scelta a disposizione di Carlo Ancelotti in vista della sfida in Liga contro il Valencia.

E se l’emergenza dovesse continuare, il 19enne si potrebbe regalare una notte da sogno anche in Champions League contro l’Arsenal.

Fran González, il portiere che si è “intrufolato” nei festeggiamenti del Real Madrid

Rimaniamo in ambito scolastico. Immaginatevi un lavoro di gruppo: dentro si distinguono quelli che lavorano sempre e quelli che si prendono i meriti (e un ottimo voto) senza aver aver contribuito in maniera decisiva. Ecco, proprio con questa modalità Fran González è diventato il portiere “sconosciuto” che si è intrufolato nei festeggiamenti del Real Madrid dopo la vittoria della Champions League.

Ma non per demeriti o per essersi trovato lì per caso. Anzi, quello di Ancelotti è stato un premio riconosciutogli per la sua bravura e il grande potenziale: “L’anno prossimo sarai parte di noi”. Promessa mantenuta.

Ma facciamo un passo indietro. Arrivato a La Fábrica nel 2022 dal Cultural y Deportiva Leonesa – club di Primera Federacion – il giovane portiere ha subito impressionato per la sua altezza e le sue capacità tecniche: “È super coraggioso, esce con grande sicurezza e, quando lo fa, blocca o libera con forza “. Alcuni lo paragonano già a Courtois, il suo idolo. Dopo 20 presenze tra Youth League e Castilla (e con 5 clean sheet), ora il passo tanto atteso.

Fran González, il nuovo muro di Castilla

Da questa settimana González vedrà per la prima volta il Bernabeu da un’altra prospettiva, come se fosse una modalità giocatore su FIFA. La sua, parte con il botto: niente maglia da allenamento o giubbino per il freddo.

Adesso ci saranno guantoni e parastinchi. Il destino sa essere imprevedibile. Se è un sogno, non svegliate Fran González.