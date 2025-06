Reggiana, Fracchiolla sarà il nuovo direttore sportivo

Domenico Fracchiolla – Ph: Agenzia Press Gino Conte, Giugliano Calcio 1928

La Reggiana ha trovato il suo nuovo direttore sportivo: sarà Domenico Fracchiolla, attualmente al Giugliano

Novità in dirigenza per la Reggiana: il club emiliano, infatti, ha raggiunto l’accordo con Domenico Fracchiolla per il ruolo di direttore sportivo.

Nell’ultima stagione ha condotto il Giugliano al 10° posto nel girone C di Serie C, e adesso per lui la “promozione” in Serie B, per rinforzare una Reggiana che ha concluso 13ª.

Per Fracchiolla si tratterebbe della seconda esperienza in Serie B, dopo l’annata 2023/24 vissuta con il Lecco, terminata però con la retrocessione in C.