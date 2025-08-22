Il Football Video Support richiamato per la prima volta in Perugia-Guidonia: l’episodio

In Serie C debutta il Football Video Support durante Perugia-Guidonia: gli ospiti hanno richiamato l’arbitro al monitor

Durante la partita del campionato di Serie C tra Perugia e Guidonia, ha debuttato la tecnologia del Football Video Support.

La panchina ospite ha richiamato l’arbitro al monitor utilizzando l’apposita card dopo il presunto tocco di mano di Nwaege in area di rigore. Il direttore di gara aveva infatti ammonito Zuppel, giocatore degli ospiti, dopo un tentativo di rovesciata.

Una volta rivisto l’episodio, però, l’arbitro ha cambiato la sua decisione, assegnando il rigore al Guidonia (poi sbagliato) e dunque confermando il fallo di mano ravvisato dalla panchina ospite. In questo modo, la card utilizzata dalla squadra di Ginestra potrà essere riutilizzata, dato che l’arbitro ha cambiato la decisione presa in precedenza.

Il Football Video Support è stato utilizzato anche in altri campi, come a Pineto, ma in quel caso si è trattato di un check automatico, diventato obbligatorio dopo i gol.