La nuova Fonzies Arena è realtà: la Kings League Italy alza il livello

Simone Bianchi 23 Settembre 2025
Logo Kings League Italia (credits: Ufficio stampa Kings League)

Alla scoperta della nuova Fonzies Arena, casa della Kings League Italia: tutto ciò che bisogna sapere

Dopo un primo split che ha portato la nuova spettacolare frontiera del calcio nel cuore di Milano, la Kings League Lottomatica.sport si prepara a fare un ulteriore salto di qualità. La competizione, che ha visto trionfare i TRM di TheRealMarzaa in una stagione d’esordio carica di gol, sorprese e numeri stratosferici sui social, si sposta ora in una nuova casa: la Fonzies Arena di Cologno Monzese. Una base più grande, più moderna, e più “spettacolare”, pronta a ospitare il più famoso torneo di calcio a 7.

La nuova struttura, frutto della convenzione tra il Comune di Cologno Monzese e Gravity Media Italy, mantiene lo sponsor Fonzies ma cambia (quasi) tutto il resto. Si passa da una capienza di circa 450 posti a quasi 700, con tribune dietro le porte e una visibilità studiata. Non è ancora chiaro se verrà rimossa la rete tra pubblico e campo, ma l’esperienza – promettono gli addetti ai lavori – sarà molto più immersiva. Le novità però non si fermano qui.

All’interno dell’arena sarà tutto nero, letteralmente. Transenne, pannelli e qualsiasi altro dettaglio sarà verniciato per creare un look uniforme, coerente con l’identità visiva del torneo. Per passare poi ai nuovi display 360°, pensati per permettere al pubblico di seguire meglio ogni azione, anche nei momenti più concitati.

Il tutto in una zona strategica – vicinissima agli studi Mediaset e di Radio Italia – che strizza l’occhio a eventuali DJ set e showcase musicali di ogni tipo. In sostanza, un’arena costruita per qualcosa che non è solo calcio. È molto di più.

Kings League, dalla vecchia arena a quella nuova: cos’è cambiato

Nel primo split italiano la Kings League Lottomatica.Sport ha sorpreso tutti. Dalle partite ad alto ritmo alle regole rivoluzionarie, passando per carte speciali e grande coinvolgimento social. Tutti elementi che hanno portato la competizione ad avere un immediato boom mediatico, tra highlights virali e un format che ha convinto anche i più scettici.

E il passaggio alla nuova arena non è solo un upgrade, ma anche una dichiarazione d’intenti. Rappresenta la volontà di consolidare un progetto che in Spagna ha già dimostrato di poter durare, e che in Italia sta trovando una propria identità. Più spazio per i tifosi, una struttura costruita da zero, il caratteristico manto sintetico nero e bianco posto questa volta su fondamenta in cemento (per eliminare ogni imperfezione del terreno) e un impianto pronto a stupire chiunque con un impatto visivo decisamente superiore.

Kings League, la Fonzies Arena di Cologno Monzese in costruzione

Uno spazio per vivere il calcio… e non solo

Come detto, tra le grandi novità c’è la migliorata esperienza per il pubblico presente dal vivo. Oltre ai display e alle migliorate graficge, sarà tutto pensato per rendere l’evento un vero show dal vivo. Le partite continueranno ovviamente a essere trasmesse in streaming, ma chi vorrà vivere il match in presenza troverà un’arena più comoda, più accessibile con parcheggi limitrofi e con spazi dedicati. Il concept è chiaro: la Kings League è l’intrattenimento, la Fonzies Arena sarà il palcoscenico.

 

La scelta di Cologno Monzese non è casuale. Oltre alla vicinanza con i media hub milanesi più importanti, la zona è facilmente raggiungibile e perfetta per attirare pubblico anche al di fuori del classico target calcistico. L’obiettivo? Unire sport, spettacolo e le varie community dei presidenti, in pieno stile Kings League. E se il primo split è stato solo l’inizio, ora ci sono tutte le carte – speciali o meno – per alzare ulteriormente il livello.

A cura di Simone Pagliuca e Simone Bianchi