Paulo Fonseca, attuale allenatore del Lione, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic in cui è tornato a parlare anche del Milan

In una lunga intervista a The Athletic Paulo Fonseca ha parlato della stagione in corso e della sua avventura al Milan. L’allenatore portoghese, attualmente sulla panchina del Lione, sta vivendo sicuramente un momento molto positivo.

Il club francese è al terzo posto in classifica in Ligue 1 con una partita in meno rispetto al Marsiglia quinto e 5 punti di distacco.

Più in generale il Lione non perde una gara ufficiale tra tutte le competizioni dallo scorso 7 dicembre contro il Lorient.

Fonseca nell’intervista al quotidiano statunitense ha parlato della stagione in corso ma anche del suo periodo al Milan.

L’intervista di Fonseca

Sul Milan come prima cosa Fonseca ha detto: “Meritavo più tempo. Mi dispiace non averne avuto. Mi avevano chiesto di cambiare lo stile di gioco ma non è facile quando la squadra è abituata a giocare in un altro modo da anni”.

L’allenatore portoghese ha poi continuato: “Abbiamo giocato alcune partite stupende. È vero, serviva più continuità, ma portare certe cambiamenti in Italia è veramente complicato“.