Cagliari, in definizione gli ultimi dettagli per Folorunsho: prestito oneroso con diritto di riscatto

Il club rossoblù sta definendo gli ultimi dettagli per l’arrivo del centrocampista del Napoli: i dettagli dell’operazione.

Il Cagliari lavora per regalare un centrocampista di livello a Fabio Pisacane e in questo senso si sta spingendo per Michael Folorunsho.

Il club rossoblù sta definendo gli ultimi dettagli per il centrocampista italiano.

L’operazione sarà in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Una volta ottenuto l’ok definitivo, Folorunsho sarà autorizzato a partire in direzione Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche con il club rossoblù.